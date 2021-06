Meryl Streep diz que ficou deprimida nas gravações de O Diabo Veste Prada

Para viver a personagem, a atriz disse que aderiu a uma técnica de interpretação chamada 'O Método', onde o ator busca sentimentos parecidos com os de seu personagem, e para isso ela teve relações mais frias e distantes com as colegas de elenco Emily Blunt e Anne Hathaway, que davam vida no filme, respectivamente, a Emily e Andrea, ambas subordinadas da terrível Miranda.

"Foi horrível. Eu estava sofrendo no meu trailer e podia ouvi-los se divertindo e gargalhando. Fiquei muito deprimida! Eu me dizia, 'bem, esse é o preço que você pagar por ser a chefona!'", afirmou ela.

Meryl Streep deu vida a Miranda Priestly e O Diabo Veste Prada, e sua atuação lhe rendeu um Globo de Ouro. Em entrevista para a Entertainment Weekly,que comemorou os 15 anos do longa, a atriz revelou que se sentiu deprimida durante as gravações.

