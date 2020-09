Matrix 4 será uma história de amor, diz Keanu Reeves

Matrix 4 ainda continua sem muita informação sobre a trama, mas o astro Keanu Reeves deu algumas pistas em entrevista ao The One Show.

O ator revelou que o filme terá "um roteiro lindo que é uma história de amor”, e que terá ótimas cenas de ação, e que mostrará uma versão diferente do chamado pra acordar.

As gravações do longa retomaram após o hiato durante a pandemia. Além do retorno de Reeves como Neo, Carrie-Anne Moss também volta como Trinity.

Matrix 4 tem previsão se estreia para 1 de abril de 2022.