The Marvels ganha primeiro teaser na D23 Expo

No vídeo com exibição exclusiva, é possível ver Carol, Kamala e Monica trocando de lugar lembrando a cena pós-créditos da série da Ms. Marvel. Logo depois, as três se reúnem na casa da família de Kamala, onde tentam entender o motivo delas ficarem mudando de lugar.

