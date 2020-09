Lucifer retoma gravações dos episódios finais em setembro

De acordo com o TVLine, a produção dos episódios finais da quinta temporada de Lucifer, só retornam em 24 de setembro.

A sexta e última temporada começará a ser produzida logo em seguida. As filmagens foram interrompidas em março devido a pandemia.

Criada por Tom Kapinos, a série gira em torno de Lucifer Morningstar, entediado e infeliz como o Senhor do Inferno. Ele renuncia seu trono e abandona seu reinado para tirar férias em Los Angeles, onde dá início a uma casa noturna com a ajuda de sua aliada demoníaca chamada Mazikeen. Depois que uma celebridade a quem Lucifer ajudou a alcançar a fama é assassinada, ele se envolve com a polícia de Los Angeles, onde começa a ajudar a Detetive Chloe Decker a resolver casos de homicídio e encontrar os responsáveis para que possa “puni-los”.

Estrelada por Tom Ellis e Lauren German, o elenco também conta com Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Scarlett Estevez, Rachael Harris e Aimee Garcia.