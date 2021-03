Live-action de Mulan concorre a Melhores Efeitos Visuais no BAFTA 2021

O live-action de Mulan foi indicado ao BAFTA 2021 e concorre contra O Céu da Meia-Noite, Tenet, e O Grande Ivan, a Melhores Efeitos Visuais.

A versão live-action é dirigida por Niki Caro, e é estrelada pela chinesa Liu Yifei, também conhecida como Crystal Liu, uma das atrizes mais populares desta geração no país. A produção dividiu opniões entre os expectadores.

O evento é considerado um esquenta para o Oscar, a premiação acontece em 11 de abril.

Os mais indicados foram Nomadlan e Rock com 7 indicações cada. Confira todos indicados:

Melhor filme

"Meu pai"

"The Mauritanian"

"Nomadland"

"Bela vingança"

"Os 7 de Chicago"

Melhor filme britânico

"Calm with horses"

"Meu pai"

"The dig"

"O que Ficou para Trás"

"Limbo"

"The mauritanian"

"Mogul Mowgli"

"Bela vingança"

"Rocks"

"Saint maud"

Melhor filme de língua não inglesa

"Druk - Mais uma Rodada" - Thomas Vinterberg, Sisse Graum Jørgensen

"Dear Comrades!" - Andrei Konchalovsky, Alisher Usmanov

"Les Misérables" - Ladj Ly

"Minari" - Lee Isaac Chung, Christina Oh

"Quo Vadis, Aida?" - Jasmila Žbanić, Damir Ibrahimovich

Melhor animação

"Dois irmãos"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Melhor diretor

"Druk - Mais uma Rodada” - Thomas Vinterberg

"Babyteeth" - Shannon Murphy

"Minari" - Lee Isaac Chung

"Nomadland" - Chloé Zhao

"Quo Vadis, Aida?" - Jasmila Žbanić

"Rocks" - Sarah Gavron

Melhor roteiro original

"Druk - Mais uma Rodada" - Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

"Mank" - Jack Fincher

"Bela vingança" - Emerald Fennell

"Rocks" - Theresa Ikoko, Claire Wilson

"Os 7 de Chicago" - Aaron Sorkin

Melhor roteiro adaptado

"The Dig" - Moira Buffini

"Meu pai" - Christopher Hampton, Florian Zeller

"The Mauritanian" - Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven

"Nomadland" - Chloé Zhao

"O tigre branco" - Ramin Bahrani

Melhor atriz

Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman"

Frances McDormand - "Nomadland"

Bukky Bakray - "Rocks"

Radha Blank - "The Forty-Year-Old Version"

Wuhmi Mosaku - "O que Ficou para Trás"

Alfre Woodard - "Clemency"

Melhor ator

Riz Ahmed - “O Som do Silêncio”

Chadwick Boseman - “A Voz Suprema do Blues”

Anthony Hopkins - “Meu Pai”

Tahar Rahim - “The Mauritanian”

Adarsh Gourav - “O Tigre Branco”

Mads Mikkelsen - “Druk - Mais uma Rodada”



Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova - "Borat: Fita de Cinema Seguinte"

Youn Yuh-jung - "Minari"

Niamh Algar - "Calm with Horses"

Kosar Ali - "Rocks"

Ashley Madekwe - "County Lines"

Dominique Fishback - "Judas e o Messias negro"

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya - “Judas e o Messias Negro”

Barry Keoghan - “Calm with Houses”

Alan Kim - “Minari”

Leslie Odom Jr. - “Uma Noite em Miami”

Clarke Peters - “Destacamento Blood”

Paul Raci - “O Som do Silêncio”

Melhor elenco

“Judas e o Messias Negro”

“Calm with Horses”

“Minari”

“Bela Vingança”

“Rocks”

Melhor documentário

“Collective”

“David Attenborough e Nosso Planeta”

“The Dissident”

“Professor Polvo”

“O Dilema das Redes”

Melhor animação

“Soul”

“Os Irmãos Willoughby”

“Wolfwalkers”

Melhor trilha sonora

“Mank”

“Minari”

“Relatos do Mundo”

“Bela Vingança”

“Soul”



Melhor fotografia

“Mank”

“Relatos do Mundo”

“Nomadland”

“The Mauritanian”

“Judas e o Messias Negro”

Melhor montagem

“Meu Pai”

“Nomadland”

“Bela Vingança”

“O Som do Silêncio”

“Os 7 de Chicago”

Melhor design de produção

“A Escavação”

“Meu Pai”

“Mank”

“Rebecca - A Mulher Inesquecível”

“Relatos do Mundo”

Melhor figurino

“Ammonite”

“A Escavação”

“Emma”

“A Voz Suprema do Blues”

“Mank”

Melhor cabelo e maquiagem

“Era uma Vez um Sonho”

“A Voz Suprema do Blues”

“A Escavação”

“Pinóquio”

“Mank”

Melhor som

“Greyhound”

“Nomadland”

“Relatos do Mundo”

“O Som do Silêncio”

“Soul”

Melhores efeitos especiais

“Greyhound”

“Mulan”

“O Céu da Meia-Noite”

“O Grande Ivan”

“Tenet”

Melhor curta britânico em animação

“The Fire Next Time”

“The Owl and the Pussycat”

“The Song of a Lost Boy”

Melhor curta britânico

“Eyelash”

“Lucky Break”

“Lizard”

“Miss Curvy”

“The Present”

Melhor estreia de um roteirista, diretor ou produtor britânico

“His House”

“Moffie”

“Limbo”

“Rocks”

“Saint Maud”