The Last of Us vai ganhar 2ª temporada com mais infectados, diz produtor

Em coletiva de imprensa os produtores de The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, revelaram que a série vai ganhar uma segunda temporada, e além do retorno confirmado de Bella Ramsay, também terá “muito mais infectados”.

“Enfatizamos o poder dos relacionamentos e tentamos encontrar significado nos momentos de ação. E, por isso, pode haver menos ação do que algumas pessoas queriam, porque não conseguimos necessariamente encontrar significado para uma boa parte dela, ou [havia] a preocupação de que seria repetitivo. Afinal, você não está jogando, você está assistindo. E embora muitas pessoas gostem de assistir ao jogo, ele precisa ser um pouco mais focado e objetivo quando o colocamos na TV.”, disse Manzin.



Contudo, ele prometeu: “Há mais ‘The Last of Us’ por vir. [...] E é bem possível que haja muito mais infectados no segundo ano. E talvez com diferentes tipos".

Baseada no video game de mesmo nome, a trama se passa 20 anos após a quase extinção da humanidade, devido a infecção do fungo Cordyceps. Logo Joel, vivido por Pedro Pascal, é contratado para levar Ellie para fora de uma zona de quarentena, mas o que era pra ser um serviço simples, acaba virando uma luta por sobrevivência onde um depende do outro.

A primeira temporada está completa no HBO MAX.