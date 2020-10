Keanu Reeves é visto com novo visual para Matrix 4; confira

As filmagens de Matrix 4 estão a todo vapor, e a revista People divulgou fotos de Keanu Reeves de cabelo raspado. Acredita-se que o ator vai gravar cenas relacionadas com o “despertar da consciência”, como no primeiro filme.



Vale lembrar que Reeves estava com barba e cabelo grande há quase dez anos, e até se recusou a mudar de visual para gravar a franquia John Wick.

O flagra foi feito enquanto o Keanu estava com sua namorada, a artista plástica Alexandra Grant, em Berlim.

Matrix 4 estreia em 22 de dezembro de 2021. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss também voltam como Neo e Trinity, respectivamente. O elenco ainda conta com Jada Pinkett Smith, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Lambert Wilson, Jessica Henwick e Neil Patrick Harris.