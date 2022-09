Johnny Depp x Amber Heard: filme sobre julgamento do caso ganha trailer; vem ver

O elenco conta com Mark Hapka (Paixão Perigosa) e Megan Davis (Coração do Mal) interpretando o ex-casal que se enfrentou e trocou acusações diante de um júri. Depp processou a atriz por calúnia e difamação após ela acusá-lo de violência doméstica durante a separação.

A plataforma de streaming Tubi divulgou nesta quarta-feira (28) o primeiro trailer do filme "Hot Take: The Depp/Heard Trial", inspirado no julgamento do processo de Johnny Depp moveu contra sua ex-mulher Amber Heard.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.