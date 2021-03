Jared Leto surge irreconhecível nos bastidores de House of Gucci

“Eu e Ridley estamos apaixonados por esse filme. A trama é épica, as expectativas estão altas e os personagens serão construídos de forma rica”. disse Giannina Scott, esposa de Ridley e produtora do filme.

A trama será adaptada do romance de não-ficção ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder Madness, Glamour, and Greed’.

Após serem divulgadas as primeiras imagens de Lady Gaga e Adam Driver como Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, Jared Leto que dará vida ao estilista Paolo Gucci foi visto irreconhecível nos bastidores de gravação de House of Gucci.

