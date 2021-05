Invocação do Mal 3 ganha clipes assustadores; assista

‘Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio’ revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alegar ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

O tão aguardado Invocação do Mal: A Ordem do Demônio ganhou quatro novos clipes, incluindo uma cena de exorcismo assustadora. Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam como Ed e Lorraine Warren.

