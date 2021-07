Imelda Staunton aparece como Rainha Elizabeth em foto de The Crown

Se preparem pra reverência, a nova Rainha Elizabeth II de The Crown tá passando na timeline. Pode entrar, Imelda Staunton. pic.twitter.com/f87P1rn4Mw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 30, 2021

A Netflix divulgou a primeira imagem oficial da última temporada de The Crown, onde vemos Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth II, substituindo Olivia Colman.

Baseado na premiada peça de teatro 'The Audience', a produção conta os bastidores do início do reinado da Rainha Elizabeth II, revelando as intrigas, romances e rivalidades políticas.

O criador da produção, Peter Morgan falou sobre o fim da série, que é super premiada: “Inicialmente, eu havia imaginado seis temporadas de ‘The Crown’, mas depois de começarmos a trabalhar com as histórias, percebi que cinco temporadas era o ciclo perfeito para finalizar a trama. Sou muito grato à Netflix e Sony Pictures para me apoiarem nessa decisão.”, disse.