Homem é condenado à morte por vender Round 6 na Coreia do Norte; entenda

Ainda segundo a publicação, o homem que não teve a identidade revelada, foi descoberto após autoridades flagrarem 7 estudantes assistindo o conteúdo. “Tudo começou na semana passada, quando um estudante do ensino médio comprou o pen drive contendo Round 6 e assistiu com um amigo dentro da sala de aula”, disse a fonte à publicação.

De acordo com o site Radio Free Asia, um homem foi condenado a morte na Coreia do Norte por ter levado ‘Round 6’ em um pen drive para o país, e vendido a série para estudantes.

