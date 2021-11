Henry Cavill recebeu aumento milionário para 2ª e 3ª temporada de The Witcher

De acordo com o The Hollywood Reporter, Henry Cavill recebeu US$ 1 milhão por episódio, para protagonizar uma 2ª e 3ª temporada de The Witcher na Netflix.

O segundo ano tem 8 episódios. Na primeira temporada, o astro faturou apenas US$ 400 mil por capítulo.

Criada por Lauren Hissrich, a série é baseada em uma saga literária escrita pelo polonês Andrzej Sapkowski.

Geralt de Rivia (Henry Cavill), um solitário caçador de monstros, luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas muitas vezes se mostram mais perversas que as bestas. Mas quando o destino o leva a uma feiticeira poderosa e a uma jovem princesa com um segredo perigoso, os três precisam aprender a navegar juntos pelo crescente e volátil Continente.

O elenco ainda conta com Millie Brady, Freya Allan, Anna Shaffer, Jodhi May, Anya Chalotra e Björn Hlynur Haraldsoon.

Os novos episódios estreiam em 17 de dezembro.