Henry Cavill confirma retorno como Superman

De acordo com o The Hollywood Reporter, Henry deve estrelar um novo filme solo do super herói.

“Olá a todos! Queria esperar passar o fim de semana para postar isso! Queria dar a chance que todos vissem Adão Negro. Agora que muitos já viram, queria tornar oficial, que estou de volta como o Superman. A imagem que eu postei, e a que vocês firam em Adão Negro, são uma pequena amostra do que vem por aí. Há muito pelo que agradecer, e terei tempo para isso. Mas queria agradecer a vocês, principalmente, obrigado pelo apoio e pela paciência, prometo que será recompensado.”, diz Henry em vídeo compartilhado no Instagram.

Quem foi aos cinemas neste fim de semana conferir a estreia de Adão Negro, protagonizado por The Rock, ficou em choque ao ver o retorno de Superman nas cenas pós-créditos do filme.

