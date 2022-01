Grey’s Anatomy é renovada para 19ª temporada

Apesar dos esforços de Ellen Pompeo, nesta segunda-feira (10) Grey’s Anatomy foi renovada pela ABC, e vai ganhar uma 19ª temporada. A série está no ar desde 2005, a própria protagonista disse em entrevistas que já está pronta para deixar de ser Meredith Grey. "Eu estou tentando me concentrar em convencer todo mundo de que precisa terminar”. Ainda não se sabe se esse finalmente será o último da atração, mas geralmente a decisão é tomada de acordo com o alcance mundial da audiência.

