Godzilla vs. Kong tem estreia adiada no Brasil; veja nova data

Godzilla vs. Kong teve sua estreia no Brasil adiada em uma semana. O filme previsto para estrear em 25 de março, agora só chega às telonas em 1 de abril.

Segundo a sinopse oficial de Godzilla vs Kong, em um tempo em que monstros andam pela Terra, a luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada. Enquanto a Monarch embarca em uma missão perigosa em um terreno desconhecido e descobre pistas sobre a origem dos Titãs, uma conspiração dos humanos ameaça varrer as criaturas, boas e ruins, da face da Terra para sempre.

O longa é a sequência de Godzilla, e Kong: Ilha da Caveira. No terceiro filme, o réptil está atacando a cidade por um motivo desconhecido, e o governo recruta Kong para ajudar a combatê-lo.

O elenco conta com o retorno de Millie Boby Brown, e Kaylee Hottle, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry são as novidades do elenco.