Gavião Arqueiro: Série ganha sinopse oficial cheia de detalhes

Após a Disney+ divulgar o primeiro trailer da série ‘Gavião Arqueiro’ , a produção estrelada por Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, também teve sua sinopse divulgada.

Confira:

O Disney+ e a Marvel Studios convidam você para uma escapada inesperada de fim de ano com ‘Gavião Arqueiro’, uma nova série ambientada no pós-estalo, em Nova York. O ex-Vingador Clint Barton (Renner) tem uma missão aparentemente simples: voltar para a família para o Natal. Possível? Talvez com a ajuda de Kate Bishop (Steinfeld), uma arqueira de 22 anos com o sonho de se tornar uma super-heroína. Os dois são forçados a trabalhar juntos com uma presença do passado de Barton ameaça destruir mais que o clima festivo.

A série estreia em 24 de novembro no streaming Disney+.