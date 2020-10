Franquia de terror, Sobrenatural vai ganha novo filme

Sobrenatural é uma das franquias de terror de maior sucesso da Blumhouse, e o estúdio confirmou a produção de um novo filme.



A nova trama vai ser dirigida por Patrick Wilson (Invocação do Mal), que estrelou os dois primeiros filmes da franquia, que foram dirigidos pelo aclamado James Wan.

O ator além de dirigir, também vai estrelar o quinto filme.

“Estou honrado e emocionado por estar no comando de ‘Sobrenatural 5’, que proporcionará uma chance incrível de desvendar tudo o que os Lamberts passaram há uma década, bem como lidar com as consequências de suas escolhas”, compartilhou Wilson em uma declaração. “Dirigir o filme é tanto profissionalmente quanto pessoalmente um momento de círculo completo para mim, e sou extremamente grato por ter sido confiado em continuar a contar essa história assustadora.”

O projeto tem previsão para 2022.