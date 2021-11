Fãs criticam Sony por pôster mal elaborado de Homem-Aranha 3

A Marvel divulgou um novo pôster de Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa nesta segunda-feira (15), e os fãs não gostaram nada, e reclamaram da falta de elaboração da arte. A divulgação foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. O trailer completo do filme será lançado nesta terça-feira (16).

