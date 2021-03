‘Falcão e o Soldado Invernal’ ganham novos cartazes; Confira

A série da Marvel estreia no dia 19 de março no Disney+.

A estreia da nova série ‘Falcão e o Soldado Invernal’ do Disney+ está cada vez mais próxima, e para deixar os fãs mais empolgados, foram revelados novos cartazes nacionais. Com destaque em Sam Wilson, Bucky Barnes, Sharon Carter e Barão Zemo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.