‘Eternos’ já tem data de estreia na plataforma de streaming Disney+

Marvel Studios' #Eternals arrives to #DisneyPlus on January 12 pic.twitter.com/yxI1FMia7b

A Disney anunciou por meio de sua página no Twitter que, a partir de 12 de janeiro, todos os membros do serviço de streaming poderão usar o "Eternos". Como outros filmes da Marvel, este filme estará disponível no formato IMAX.

