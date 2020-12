Estrelado por Maísa, Pai em Dobro ganha trailer internacional; assista

O novo filme brasileiro da Netflix ‘Pai em Dobro’, estrelado por Maísa, ganhou um novo trailer internacional, com direito a legenda em inglês e postado pelo canal norte-americano da plataforma de streaming no Youtube.

O vídeo chamou a atenção dos internautas estrangeiros pela semelhança que tem com o filme musical ‘Mamma Mia’, e começaram a chamar o filme de ‘Mamma Mia brasileiro’ no trailer do canal oficial da Netflix.

Assista ao trailer:

A história é centrada em Vicenza (Maísa), uma garota de 18 anos que passou a vida inteira morando em uma comunidade matriarcal hippie, em harmonia, exceto por um detalhe: ela não sabe quem é seu pai. Quando a mãe viaja para a Índia, a jovem aproveita para sair à procura dele – e acaba encontrando não um, mas dois pais!

O filme estreia no dia 15 de janeiro de 2021, e tem Thalita Rebouças como roteirista. Eduardo Moscovis Marcelo Médici e Laila Zaid completam o elenco.