Estrelado por Angelina Jolie, Eternals ganha novo trailer; assista

O elenco conta com: Gemma Chan (“Raya e o Último Dragão“), Angelina Jolie (“Maléfica”), Richard Madden (“Bodyguard”), Kumail Nanjiani (“Silicon Valley”), Lia McHugh (“American Woman”), Brian Tyree Henry (“A Mulher à Janela“), Lauren Ridloff (“The Walking Dead”), Barry Keoghan (“A Lenda do Cavaleiro Verde”), Don Lee (“Train to Busan”), Salma Hayek (“O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino”), e Kit Harington (“Game of Thrones”).

