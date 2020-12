Episódio especial de Euphoria ganha trailer; Confira

O episódio da série Euphoria, que vai ao ar nesse domingo (6), ganhou um trailer em forma de teaser que foi postado no twitter pelo perfil da série @euphoriaHBO. No trailer, vemos Rue, personagem interpretado por Zendaya, sentada em uma lanchonete, refletindo sobre as tragédias que ocorreram no fim da primeira temporada.

Assista ao trailer:

Para quem não lembra, no fim da primeira temporada Rue e Jules combinam de fugir juntos para outra cidade de trem. Porém, de última hora, quando já estão na plataforma, Rue fica com sérias dúvidas e não embarca no transporte e Jules a deixa para trás. A protagonista, então, vai para casa e tem uma recaída nas drogas.

Houve muitas especulações de que a personagem pudesse ter tido uma overdose e morrido, mas esse episódio especial, deve nos mostrar o que aconteceu de fato. Além do episódio especial de domingo, haverá mais um, que ainda não teve informações divulgadas.