Emily in Paris é renovada para 3ª e 4ª temporada

Emily In Paris acaba de estrear seu segundo ano, e a Netflix já renovou a atração para a 3ª e 4ª temporada. A série já é a mais assistida do streaming em 94 países. Emily In Paris acaba de estrear seu segundo ano, e a Netflix já renovou a atração para a 3ª e 4ª temporada. A série já é a mais assistida do streaming em 94 países. Lily Collins comemorou a novidade no Instagram. “Acordei cedo para dar notícias MUITO emocionantes… “Emily in Paris” está de volta para a 3ª temporada… E espere por isso, 4ª temporada !!!!! Não sei dizer se Emily amaria ou odiaria essa roupa que estou usando, mas ela estaria gritando de qualquer maneira. Amo de verdade a todos, muito obrigado pelo apoio incrível. Sério, não posso esperar por mais. Merci BOUCOUP !!…”. Cheguei com uma notícia fresquinha diretamente da França pra vocês: Emily em Paris está oficialmente renovada para as temporadas 3 e 4. pic.twitter.com/hmKfUlIHCT — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 10, 2022 Lily Collins comemorou a novidade no Instagram. “Acordei cedo para dar notícias MUITO emocionantes… “Emily in Paris” está de volta para a 3ª temporada… E espere por isso, 4ª temporada !!!!! Não sei dizer se Emily amaria ou odiaria essa roupa que estou usando, mas ela estaria gritando de qualquer maneira. Amo de verdade a todos, muito obrigado pelo apoio incrível. Sério, não posso esperar por mais. Merci BOUCOUP !!…”.

