Dublês de Andrew Garfield e Tom Holland estão trabalhando juntos

Andrew Garfield's stunt double on set next to Tom Holland’s stunt double #SpiderManNoWayHome #spiderverse #marvel #SpiderMan pic.twitter.com/i5hJKtQ2MF

“Desafio do dia com alguns dublês. Ben Jenkin não apareceu porque ele foi muito rápido antes de ser fotografado por Greg Townley“, escreveu Spencer.

O usuário mostrou um print do instagram de Spencer, que aparece num cenário com chroma key e menciona Townley na legenda.

Recentemente um internautas afirmou no Twitter que William Spencer, dublê de Garfield em ‘O Espetacular Homem-Aranha 2’, está trabalhando junto com Greg Townley, dublê de Holland desde ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’.

