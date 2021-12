Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ganha primeiro teaser

A Marvel divulgou o primeiro teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nesta quarta-feira (22). O longa será estrelado por Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, e conta com o retorno de Chiwettel Ejiofor e Rachel McAdams. Confira a sinopse: “Após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’, o Dr. Strange continua sua pesquisa sobre a Pedra do Tempo. Mas um velho(a) amigo(a) que se tornou inimigo(a) põe fim em seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indizível.” Com direção de Sam Raimi a previsão de estreia é para 5 de maio de 2022.

Your browser does not support the video tag.

