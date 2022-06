'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' chegou na Disney+

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura', filme do Universo Cinematográfico Marvel, retorna para trazer a história do Doutor Estranho, dessa vez com outros personagens importantes. O filme apresenta performances de Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho e Elizabeth Olsen no papel de Feiticeira Escarlate.

Como tem sido o caso recentemente, os filmes da Marvel foram adicionados ao Disney + logo após seu lançamento nos cinemas. O mais novo longa a ser lançado na plataforma é "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que estreou no dia 5 de maio.

Os fãs de filmes da Marvel agora podem assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura diretamente no Disney+.

