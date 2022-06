'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' chega em junho no Disney+

As coisas saíram do controle. #DoutorEstranho no Multiverso da Loucura, em 22 de junho no #DisneyPlus . pic.twitter.com/0wWL9R9gVg

O longa da Marvel, que estreou como a segunda melhor bilheteria nos cinemas da América do Norte, será adicionado com exclusividade ao catálogo do streaming.

