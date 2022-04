Dois projetos de filmes com Will Smith são suspensos após tapa no Oscar

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a apresentação do comediante no Oscar segue repercutindo em sua carreira e dois projetos de filmes dos quais o ator fazia parte foram suspensos.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Netflix colocou a produção de Fast and Loose, que teria o ator como protagonista, em segundo plano. Além da polêmica com Will, o projeto já tinha perdido o diretor David Leitch antes do Oscar, quando ele trocou o longa pela produção de Fall Guy, com Ryan Gosling. A ideia era encontrar um novo diretor o mais rápido possível, mas após o tapa, o projeto acabou ficando na geladeira.

O filme contaria a história de um chefão do crime que sofre um ataque e perde a memória. Ao tentar relembrar o passado, ele se dá conta que era um agente da CIA.

Outro projeto engavetado após o tapa foi Bad Boys 4: “Um boato que ouvimos esta semana é que ‘Bad Boys 4‘ já estava em desenvolvimento ativo, e Smith recebeu 40 páginas do roteiro antes do incidente do Oscar, segundo nossas fontes. Agora haverá uma… suspensão… no projeto enquanto os responsáveis decidem o que vai acontecer daqui para frente.”, disse uma nota do THR escrita pelos jornalistas Aaron Couch e Borys Kit.

Will Smith anunciou que deixou de ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas após o tapa dado no colega, e pediu desculpas pelo ato.