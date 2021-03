Documentário sobre Notorius B.I.G. ganha nova animação; Assista

A Netflix divulgou um vídeo curto e animado do documentário musical ‘Notorious B.I.G. - A Lenda do Hip Hop’ sobre a vida do rapper Notorious Big, que já está disponível na plataforma de streaming.

Assista o vídeo:

Toda lenda tem sua origem. Christopher Wallace, conhecido como The Notorious B.I.G., permanece um dos grandes ícones do hip-hop, com seus flows característicos e letras autobiográficas. Este documentário celebra sua vida por meio de imagens raras e depoimentos de familiares e amigos próximos.

O documentário é produzido pela mãe do cantor e compositor, Violetta Wallace.