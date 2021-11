Documentário da HBO Max 'Jagged' sobre Alanis Morrissette ganha trailer

Além disso, o documentário também contará sobre o abuso sexual que Morrisette sofreu no início de sua carreira musical. 'Jagged' vai estrear no dia 18 de novembro, e você já pode ver o trailer abaixo.

Como o título sugere, este documentário se concentrará na produção do álbum icônico "Jagged Little Pill" e conterá algumas entrevistas e cenas de bastidores que os fãs não querem perder.

