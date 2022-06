Disney divulga primeiro pôster oficial de 'I Am Groot'

'I Am Groot', a antologia de curta animado seguindo o personagem introduzido do universo Guardiões da Galáxia da Marvel Studios, chegará ao Disney+ no dia 10 de agosto.

No domingo, a Marvel Studios divulgou o primeiro pôster promocional da série, que mostrava o "Baby Groot", feito por Vin Diesel, de óculos escuros e ouvindo música, acompanhado de bebidas.

Pouco se sabe sobre a antologia até agora. No entanto, a empresa diz que seguirá "os dias de glória do crescimento de 'Baby Groot', bem como seus problemas no estrelato".