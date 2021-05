Dexter tenta viver vida comum no trailer do retorno da série

“Vamos falar a verdade: os espectadores acharam que a conclusão da série foi muito decepcionante e sempre houve esperanças de que surgisse uma história que valesse a pena ser contada. Eu me incluo nesse grupo que se pergunta: ‘O que aconteceu com aquele cara?’. Então, estou empolgado em retornar. Nunca tive essa oportunidade de interpretar um personagem vários anos depois.” disse em entrevista ao The Daily Beast.

O showtime divulgou um teaser do revival de Dexter, que mostra o protagonista vivido por Michael C. Hall, tentando viver uma vida comum longe de Miami, mas velhos hábitos nunca morrem.

