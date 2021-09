Daniel Craig e Rami Malek surgem em novo teaser de ‘007: Sem tempo para Morrer'

No novo filme, o agente secreto está aproveitando a vida na Jamaica, após tentar se aposentar do serviço. Porém, sua paz é tirada quando uma nova missão lhe é dada.

A Universal Pictures divulgou um novo teaser de ‘007: Sem Tempo para Morrer’, último filme do agente secreto James Bond. O longa marca a despedida de Daniel Craig como o famoso agente em questão. No teaser, Rami Malek que interpreta o antagonista Lyutsifer e Craig se destacam.

