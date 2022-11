Dahmer: Um Canibal Americano é renovada pela Netflix

Bem-Vindos à Vizinhança, vai ganhar mais um capítulo, mas não foi revelado se continuará a histórias que terminou com várias perguntas não respondidas. Vale lembrar que a série baseada sobre a história do serial killer Jeffrey Dahmer, é a segunda produção mais assistida da história da Netflix. Enquanto Bem-Vindos à Vizinhança está subindo a escada com mais de 341 milhões de horas assistidas no mundo todo.

Dahmer: Um Canibal Americano e Bem-Vindos à Vizinhança, se tornaram grandes audiências na Netflix, e as duas séries do produtor Ryan Murphy foram renovadas pelo streaming.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.