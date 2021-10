Criador de Round 6 fala sobre ideias para possível 2ª temporada

Hwang Dong-hyuk criador de Round 6 já havia afirmado em entrevistas que não faria uma segunda segunda temporada para a série, mas com o sucesso estrondoso da produção que já é a mais assistida em 90 países, ele parece estar voltando atrás.

O diretor deu sua primeira entrevista ao Brasil, para o jornal O Globo, e falou sobre algumas ideias.

“Penso que, se fizer, será em cima da tentativa de Gi-hun achar as pessoas que fazem parte do jogo, como o homem com quem brincou com o papel no metrô (levou vários tapas na cara). Acho que ele tentaria encontrá-lo. Há também a história do policial, se ele está vivo ou não. Mas são só ideias”.

Ele ainda disse que ficou assustado, já que não imaginava que a história fosse fazer tanto sucesso. Vale lembrar que Hwang Dong-hyuk começou o projeto em 2008, e tentou vender a trama para vários estúdios mas nenhum aceitou, até que em 2019, a Netflix comprou o projeto.

“Não previ esse nível de sucesso. Estou animado, mas assustado também. Há três semanas, vivo uma montanha-russa emocional”.