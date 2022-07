Criador de ‘Game of Thrones’ diz que livros serão ‘bem diferentes’ das séries

O criador de Game of Thrones revelou que o final da saga As Crônicas de Gelo e Fogo será diferente do que foi visto na TV. Segundo George R. R. Martin, os dois últimos livros estão seguindo rumos diferentes da série.

No seu blog, o escritor revelou que muita coisa mudou desde que começou a redigi-los, e que está repensando algumas ideias, reestruturando a história e reescrevendo trechos.

Isso, porém, não quer dizer que os sexto e sétimo livros serão completamente diferentes do seriado. "Sim, algumas das coisas que vocês viram em Game of Thrones, da HBO, vocês verão em Os Ventos de Inverno (embora talvez não exatamente da mesma maneira)... mas muito do restante será diferente", escreveu.

Enquanto as obras não chegam nas livrarias, os fãs poderão revisitar Westeros em breve com o novo derivado de Game of Thornes, A Casa do Dragão, que tem estreia marcada para 21 de agosto. A produção servirá como prólogo, situando-se 200 anos antes da série original e dando conta da guerra civil dentro da Casa Targaryen.