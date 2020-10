Convenção das Bruxas ganha data de estreia no Brasil

A nova versão do clássico Convenção das Bruxas, estrelada por Anne Hathaway, ganhou data de estreia no Brasil.



Nos EUA o filme foi lançado direto no streaming da HBO Max em 22 de outubro.

Octavia Spencer e Chris Rock também estão no elenco. A nova versão foi dirigida, escrita e produzida por Robert Zemeckis (De Volta para o Futuro; Forrest Gump), Jack Rapke, Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro são os produtores.

Por aqui Convenção das Bruxas estreia em 19 de novembro.