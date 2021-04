Confira lista dos vencedores do Oscar 2021

No Melhor roteiro adaptado, "Meu pai" venceu o prêmio ao disputar com Borat: fita de cinema seguinte, Nomadland, Uma noite em Miami e O tigre branco.

Como Melhor ator , venceu Anthony Hopkins de 'Meu pai' . Na categoria também concorreram Riz Ahmed - "O som do silêncio", o falecido Chadwick Boseman - "A voz suprema do blues", Gary Oldman - "Mank" e Steve Yeun - "Minari".

Frances McDormand, de Nomadland , levou o prêmio de melhor atriz e desbancou Viola Davis em A voz suprema do blues; Andra Day em Estados Unidos Vs Billie Holiday; Vanessa Kirby de Pieces of a woman, além da Carey Mulligan que atuou em Bela vingança.

A cerimônia do Oscar aconteceu, neste domingo (25), na estação de trem Union Station, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Devido à pandemia da Covid-19, o evento ocorreu ao ar e premiou diversos artistas e produções cinematográficas no mundo.

