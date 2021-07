Com Chris Pratt, 'A Guerra do Amanhã' tem sequência confirmada

Estrelado por Chris Pratt, 'A Guerra do Amanhã' já é o filme mais visto do Amazon Prime Video, com o sucesso o longa garante uma sequência, que já foi confirmada pelo streaming. A informação foi divulgada pelo Deadline.

Na trama, Pratt interpreta um cientista convocado pelo governo para lutar contra alienígenas que inadiram a Terra, e a única forma de detê-los é criando uma toxina capaz de destruir seus corpos.

Em seu perfil do Instagram, o ator comemorou o sucesso do filme:

“Parabéns! Vocês conseguiram! Vocês fizeram ‘A Guerra do Amanhã’ conseguir uma vitória com HOME RUN! ‎Feliz 4 de ‎‎Julho! ‎Obrigado a todos que assistiram neste fim de ‎‎semana. As primeiras 48 horas de exibição global na Amazon Prime quebraram todos os recordes. Este é o ‎ filme TOP 1 entre as plataformas de streaming no mundo! E não poderíamos ter feito isso sem todos vocês. Obrigado a todos por se juntarem a nós nesta aventura!” , publicou Pratt.