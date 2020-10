Bridgerton: Série de Shonda Rhimes na Netflix ganha primeira imagens

Shonda Rhimes, a criadora de Grey’s Anatomy, Scandal e How To Get Away with Murder, assinou contrato com a Netflix, e pela ShondaLand está desenvolvendo alguns trabalhos para o streaming.

O primeiro deles é a adaptação dos romances de Julia Quinn, Bridgerton, que será lançado em 25 de dezembro, baseado em O Duque e Eu.

A trama será narrada por Julie andrews, e se passa num mundo luxuoso e competitivo da alta sociedade londrina durante a Regência Britânica. O foco será a família Briggerton, composta por 8 irmãos, que atuam no mercado de casamentos.

O elenco conta com Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton , Claudia Jessie , Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Luke Thompson e Ruby Stokesbri.