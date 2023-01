Brasileira vai dirigir ‘Agatha: Coven of Chaos’, spin-off de ‘WandaVision’

Gandja Monteiro (Wandinha) vai dirigir, ao lado de Rachel Goldberg (A Friend of the Family), a série Agatha: Coven of Caos, spin-off de WandaVision. Segundo a The Hollywood Reporter, as gravações já começaram nesta terça-feira, 10.

Gandja dirigiu alguns episódios das séries The Chi e Brand New Cherry Flavor e conseguiu chamar a atenção de Tim Burton (Dumbo) que a escalou para dirigir dois episódios de Wandinha, sucesso da Netflix. Atualmente, ela está dirigindo dois episódios da terceira temporada de The Witcher.

O pai da cineasta é mineiro e mora no Rio de Janeiro, já a sua mãe é de Nova York. Nascida nos EUA, Gandja viveu sua infância e parte da adolescência no Brasil. Trabalhando com audiovisual, ela já dirigiu os clipes de Sorrisos e Lágrimas, de Emicida, e de Nada Pode Me Parar, de Marcelo D2.



Agatha: Coven of Caos é centrada na bruxa Agatha Harkness, a principal rival de Wanda. O roteiro deve desvendar as origens da vilã, que continuará sendo interpretada por Kathryn Hahn (Transparent).

Além de Kathryn, o elenco conta com nomes como Aubrey Plaza (White Lotus), Patti LuPone (HollywoodI), Joe Locke (Heartstopper), Slayer Emma (Buffy) e Debra Jo Rupp (That ‘70s Show).