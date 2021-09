The Boys vai ganhar série derivada

O elenco contará com Jaz Sinclair (O Mundo Sombrio de Sabrina), Lizze Broadway (Bones), Shane Paul McGhie (Inacreditável), Aimee Carrero (Amor com Data Marcada), Reina Hardesty (Flash) e Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensas).

De acordo com o The Wrap, a Amazon encomendou uma série derivada de The Boys. A nova produção é descrita como "meio universitária, meio Jogos Vorazes - com o coração e a sátira" do seriado original.

