The Boys já tem previsão de última temporada

"The Boys", da Amazon Prime, deverá durar até cinco temporadas. A informação é de Eric Kripke, criador da série inspirada nas HQs homônimas de Garth Ennis e Darick Robertson.

“A ideia bruta em minha cabeça é de termos cinco temporadas ao total. Mas também sei que não dá para dizer quanto tempo uma série vai durar. Porque minha produção, Supernatural, iria durar cinco temporadas com certeza e aquele monstro chegou a 15, então vou ficar de boca fechada. Mas criativamente, cinco parece um bom número”, explicou ele.

Para quem não sabe, a série tem uma ligação com "Supernatural". "The Boys" acaba de encerrar a sua segunda temporada. A série retrata de forma mais realista como seria o mundo com "super-heróis" de verdade, e tem diversos temas importantes em sua narrativa, como o fascismo moderno.

A terceira temporada já teve novidades anunciadas, como Jensen Ackles (Supernatural) no elenco interpretando o Soldier Boy - primeiro herói que se tornou famoso na mídia americana aoós lutar na Segunda Guerra Mundial. As gravações só começam em 2021.