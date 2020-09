A Netflix anunciou que está produzindo um documentário sobre uma das girlband de K-pop mais bombadas da atualidade, a Blackpink.

O projeto intitulado Light Up The Sky, vai mostrar os bastidores do show em Coachella em 2019, além de apresentações e imagens da vida pessoal das integrantes Jennie, Lisa, Rosé e Jisoo.

O documentário será lançado em 14 de outubro.