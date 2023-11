Besouro Azul já tem data parar chegar na HBO Max; confira

Com direção de Angel Manuel Soto, o roteiro é assinado por Gareth Dunnet-Alcocer com distribuição pela Warner Bros. Pictures.

A trama estrela por Xolo Maridueña, como Jaime Reyes, acompanha o herói descobrindo seus poderes após encontrar uma tecnologia alienígena. O elenco conta com a brasileira Bruna Marquezine, se lançando na carreira internacional com a personagem Jenny Kord.

