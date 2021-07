A Barraca do Beijo 3 ganha data de estreia na Netflix

“Ela é muito boa em se meter em apuros, com certeza… Ela tem muito que descobrir e vai aprender muita coisa no último filme. Veremos finalmente quem ela vai escolher”, afirmou em entrevista ao ET.

A Netflix anunciou que o terceiro filme da franquia A Barraca do Beijo estreia no streaming em 11 de agosto. Desta vez a protagonista Elle, vai ter que escolher entre o namorado e o melhor amigo.

