Bacurau lidera indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou os finalistas do 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que será realizado no dia 10 de outubro, com cerimônia transmitida pela TV Cultura.

‘Bacurau’, dirigido por Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, é o longa com maior número de indicações, concorrendo em 15 categorias, ‘A Vida Invisível’, com direção de Karim Aïnouz aparece em 14. Confira os indicados:

Melhor Longa-Metragem Ficção

● A Vida Invisível De Karim Aïnouz. Produção: Rodrigo Teixeira Por Rt Features

● Bacurau De Kleber Mendonça Filho E Juliano Dornelles. Produção: Emilie Natacha Lesclaux Por

Cinemascópio Produções Cinematográficas E Artísticas

● Divino Amor De Gabriel Mascaro. Produção: Rachel Ellis Por Desvia, Sandino Saravia Vinay Por Malbicho

Cine, Katrin Pors Por Snowglobe, Maria Ekerhovd Por Mer Film

● Hebe – A Estrela Do Brasil De Maurício Farias. Produção: Carolina Kotscho, Clara Ramos, Fernando

Nogueira, Heloisa Jinzenji E Renato Klarnet Por Loma Filmes, Lucas Pacheco Por Labrador Filmes E

Claudio Pessutti Por Hebe Forever.

● Simonal De Leonardo Domingues. Produção: Nathalie Felippe Por Pontos De Fuga Produções Artísticas

Melhor Longa-Metragem Documentário

● Alma Imoral De Silvio Tendler. Produção: Silvio Tendler E Ana Rosa Tendler Por Caliban Produções

Cinematográficas

● Amazônia Groove De Bruno Murtinho. Produção: Leonardo Edde Por Urca Filmes, Bruno Murtinho Por

Bambu Filmes, Marco André Por Parioca Filmes, Fernando Segtowick E Thiago Pelaes Por Marahu Filmes

● Bixa Travesty De Claudia Priscilla E Kiko Goifman. Produção: Claudia Priscilla E Kiko Goifman Por

Válvula Produções

● Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar De Marcelo Gomes. Produção: João

Vieira Jr. E Nara Aragão Por Carnaval Filmes E Marcelo Gomes E Ernesto Soto Por Misti Filmes

● O Barato De Iacanga De Thiago Mattar. Produção: Deborah Osborn, Felipe Briso E Gilberto

Topczewski Por Bigbonsai

Melhor Longa-Metragem Comédia

Cine Holliúdy – A Chibata Sideral De Halder Gomes. Produção: Mayra Lucas Por Glaz

Entretenimento E Halder Gomes Atc Entretenimento

● De Pernas Pro Ar 3 De Julia Rezende. Produção: Mariza Leão Por Morena Filmes

● Eu Sou Mais Eu De Pedro Amorim. Produção: Lara Guaranys, Marcus Baldini E Gustavo Munhoz Por

Damasco Filmes

● Maria Do Caritó De João Paulo Jabur. Produção: Elisa Tolomeli Por E.H. Filmes

● Minha Mãe É Uma Peça 3 De Susana Garcia. Produção: Iafa Britz Por Migdal Filmes

● Socorro, Virei Uma Garota De Leandro Neri. Produção: André Carreira Por Camisa Listrada E

Roberto Santucci Por Panorama Filmes

Melhor Longa-Metragem Animação

● A Cidade Dos Piratas De Otto Guerra. Produção: Érica Maradona E Otto Guerra Por Otto Desenhos

Animados

● A Princesa De Elymia De Silvio Toledo. Produção: Silvio Toledo Por Stairs Filmes

● Tito E Os Pássaros De Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar E André Catoto. Produção: Gustavo Steinberg

Por Bits Filmes

Melhor Longa-Metragem Infantil

● Cinderela Pop De Bruno Garotti. Produção: Rodrigo Montenegro, Mara Lobão E Rodrigo Guimarães

Por Panorâmica Filmes

● Sobre Rodas De Mauro D’addio. Produção: Beatriz Carvalho, Rafael Sampaio Por Klaxon Cultura

Audiovisual E Mauro D’addio Por Hora Mágica Filmes

● Turma Da Mônica – Laços De Daniel Rezende. Produção: Bianca Villar, Fernando Fraiha, Karen

Castanho Por Biônica Filmes, Charles Miranda, Cassio Pardini Por Quintal Digital, Cao Quintas Por Latina

Estudio, Marcio Fraccaroli Por Paris Entretenimento E Daniel Rezende

Melhor Direção

● Daniel Rezende Por Turma Da Mônica – Laços

● Flavia Castro Por Deslembro

● Gabriel Mascaro Por Divino Amor

● Karim Aïnouz Por A Vida Invisível

● Kleber Mendonça Filho E Juliano Dornelles Por Bacurau

Melhor Primeira Direção De Longa-Metragem

● Alexandre Moratto Por Sócrates

● Armando Praça Por Greta

● Claudia Castro Por Ela Disse, Ele Disse

● Dennison Ramalho Por Morto Não Fala

● Leonardo Domingues Por Simonal

Melhor Atriz

● Andrea Beltrão Como Hebe Camargo Por Hebe – A Estrela Do Brasil

● Bárbara Colen Como Tereza Por Bacurau

● Carol Duarte Como Eurídice Por A Vida Invisível

● Dira Paes Como Joana Por Divino Amor

● Julia Stockler Como Guida Por A Vida Invisível

Melhor Ator

● Daniel De Oliveira Como Stênio Por Morto Não Fala

● Fabrício Boliveira Como Simonal Por Simonal

● Gregório Duvivier Como Antenor Por A Vida Invisível

● Marco Nanini Como Pedro Por Greta

● Silvero Pereira Como Lunga Por Bacurau

Melhor Atriz Coadjuvante

Alli Willow Como Kate Por Bacurau.

● Bárbara Santos Como Filomena Por A Vida Invisível

● Fernanda Montenegro Como Eurídice Por A Vida Invisível

● Karine Teles Como Forasteira Por Bacurau

● Sônia Braga Como Domingas Por Bacurau

Melhor Ator Coadjuvante

● Antonio Saboia Como Forasteiro Por Bacurau

● Caco Ciocler Como Santana Por Simonal

● Chico Diaz Como Veí Gois Por Cine Holliúdy – A Chibata Sideral

● Flávio Bauraqui Como Detetive Macedo Por A Vida Invisível

● Júlio Machado Como Danilo Por Divino Amor

Melhor Direção De Fotografia

● Azul Serra Por A Turma Da Mônica – Laços

● Bárbara Alvarez Por A Sombra Do Pai

● Hélène Louvart Por A Vida Invisível

● Heloisa Passos Por Deslembro

● Nonato Estrela Por Kardec

● Pedro Sotero Por Bacurau

Melhor Roteiro Original

● Beatriz Seigner Por Los Silencios

● Carolina Kotscho Por Hebe – A Estrela Do Brasil

● Flavia Castro Por Deslembro

● Gabriel Mascaro, Rachel Ellis, Esdras Bezerra E Lucas Paraizo Por Divino Amor

● Kleber Mendonça Filho E Juliano Dornelles Por Bacurau

Melhor Roteiro Adaptado

● Armando Praça – Adaptado Da Peça Teatral “Greta Garbo, Quem Diria, Acabou No Irajá”, De Fernando

Melo – Por Greta

● L.G. Bayão, Lui Farias E Letícia Mey – Adaptado Da Obra “Minha Fama De Mau”, De Erasmo Carlos –

Por Minha Fama De Mau

● Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Dennison Ramalho E Marcelo Starobinas –Adaptado Do Livro “Carcereiros”, De Drauzio Varella – Por Carcereiros – O Filme

● Murilo Hauser, Karim Aïnouz E Inés Bortagaray – Baseado No Livro “A Vida Invisível De Eurídice

Gusmão”, De Martha Batalha – Por A Vida Invisível

● Silvio Tendler E Nilton Bonder – Adaptado Da Obra “A Alma Imoral”, De Nilton Bonder – Por Alma

Imoral

● Thiago Dottori – Baseado Na Obra “A Turma Da Mônica”, De Mauricio De Sousa E Inspirado Na Graphic

Novel “Laços”, De Victor Cafaggi E Lu Cafaggi – Por Turma Da Mônica – Laços

Melhor Direção De Arte

● Cassio Amarante E Mariana Falvo Por Turma Da Mônica – Laços

● Claudio Amaral Peixoto E Helcio Pugliese Por Kardec

● Rodrigo Martirena Por A Vida Invisível

● Thales Junqueira Por Bacurau

● Yurika Yamazaki Por Simonal

Melhor Figurino

● Antônio Medeiros Por Hebe – A Estrela Do Brasil

● Kika Lopes E Rosangela Nascimento Por Kardec

● Kika Lopes Por Simonal

● Marina Franco Por A Vida Invisível

● Rita Azevedo Por Bacurau

Melhor Maquiagem

● Anna Van Steen Por Kardec

● Britney Federline Por Morto Não Fala

● Rose Verçosa Por Simonal

● Rosemary Paiva Por A Vida Invisível

● Simone Batata Por Hebe – A Estrela Do Brasil

● Tayce Vale Por Bacurau

Melhor Efeito Visual

● Claudio Peralta Por Kardec

● Guilherme Ramalho Por Morto Não Fala

● Hugo Gurgel, Guilherme Ramalho E Eduardo Schaal Por Carcereiros – O Filme

● Marco Prado Por Turma Da Mônica – Laços

● Mikaël Tanguy E Thierry Delobel Por Bacurau

Melhor Montagem Ficção

● Eduardo Serrano Por Bacurau

● Heike Parplies Por A Vida Invisível

● Karen Harley Por Greta

● Marcelo Junqueira, Amc E Sabrina Wilkins, Amc Por Turma Da Mônica – Laços

● Pedro Bronz E Vicente Kubrusly Por Simonal

Melhor Montagem Documentário

● Bruno Murtinho Por Amazônia Groove

● Célia Freitas E Paulo Mainhard Por Torre Das Donzelas

● Diana Vasconcellos Por Fevereiros

● Isabel Castro Por Meu Amigo Fela

● Karen Harley Por Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar

● Olivia Brenga Por Bixa Travesty

Melhor Som

● Evandro Lima, Tomás Alem, Bernardo Uzeda, Rodrigo Noronha E Gustavo Loureiro Por

Kardec

● Jorge Rezende, Miriam Biderman, Abc, Toco Cerqueira E Reilly Steele Por Turma Da Mônica

– Laços

● Laura Zimmerman, Waldir Xavier E Björn Wiese Por A Vida Invisível

● Marcel Costa, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond, Armando Torres Jr., Abc E

Renan Deodato Por Simonal

● Nicolas Hallet, Ricardo Cutz E Cyril Holtz Por Bacurau

Melhor Trilha Sonora

● Antonio Pinto Por O Juízo

● Benedikt Schiefer, Guilherme Garbato E Gustavo Garbato Por A Vida Invisível

● Linn Da Quebrada Por Bixa Travesty

● Mateus Alves E Tomaz Alves Por Bacurau

● Wilson Simoninha E Max De Castro Por Simonal

Melhor Longa-Metragem Internacional

● Cafarnaum | Capernaum (Líbano) / Ficção / Direção: Nadine Labaki. Distribuidor Brasileiro: Sony

Pictures

● Coringa | Joker (Eua) / Ficção / Direção: Todd Phillips. Distribuidor Brasileiro: Warner Bros Pictures

● Dor E Glória | Dolor Y Gloria (Espanha) / Ficção / Direção: Pedro Almodóvar. Distribuidor Brasileiro:

Universal Pictures

● Era Uma Vez Em Hollywood | Once Upon A Time In Hollywood (Eua) / Ficção / Direção: Quentin

Tarantino. Distribuidor Brasileiro: Sony Pictures

● Parasita | Parasite (Coreia Do Sul) / Ficção / Direção: Bong-Joon-Ho. Distribuidor Brasileiro: Pandora

Filmes

Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano

● A Odisseia Dos Tontos | La Odisea De Los Giles (Argentina E Espanha) / Ficção / Direção: Sebastián

Borensztein. Distribuidor Brasileiro: Warner Bros Pictures

● As Filhas Do Fogo | Las Hijas Del Fuego (Argentina) / Ficção / Direção: Albertina Carri. Distribuidor

Brasileiro: Vitrine Filmes

● Familia Submersa | Familia Sumergida (Argentina E Brasil) /Ficção / Direção: Maria Alché – Coprodução

Brasileira: Bubbles Project – Distribuidor Brasileiro: Esfera Filmes

● O Tradutor | Un Traductor (Cuba E Canadá) / Ficção /. Direção: Rodrigo Barriuso E Sebastián Barriuso.

Distribuidor Brasileiro: Galeria Distribuidora

● Vermelho Sol | Rojo (Argentina E Brasil) / Ficção / Direção: Benjamin Naishtat – Coprodução Brasileira:

Desvia Produções – Distribuidor Brasileiro: Vitrine Filmes

Melhor Curta-Metragem Animação

● Apneia De Carol Sakura E Walkir Fernandes

● Céu Da Boca De Amanda Treze

● Poética De Barro De Giuliana Danza

● Ressurreição De Otto Guerra

● Só Sei Que Foi Assim De Giovanna Muzel

Melhor Curta-Metragem Documentário

● Amnestia De Susanna Lira

● Extratos De Sinai Sganzerla

● Fartura De Yasmin Thayná

● Olhos D’água (Tuã Ingugu) De Daniela Thomas

● Viva Alfredinho! De Roberto Berliner

Melhor Curta-Metragem Ficção

● Alfazema De Sabrina Fidalgo

● Angela De Marília Nogueira

● Baile De Cíntia Domit Bittar

● Rã De Ana Flavia Cavalcanti E Julia Zakia

● Sem Asas De Renata Martins