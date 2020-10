Aves de Rapina recebe 6 indicações ao People’s Choice Awards

O People’s Choice Awards divulgou a lista dos indicados ao prêmio, e o que chamou a atenção foram as seis indicações de Aves de Rapina.

O longa aparece em Melhor Filme do Ano, Melhor Ação, Melhor Atriz para a protagonista Margot Robbie, Melhor Estrela de Filme de Ação (Margot Robbie) e Melhor Música de Trilha Sonora.

A premiação acontece em 15 de novembro. Confira os indicados:

FILME DO ANO

Bad Boys Para Sempre

Aves de Rapina

Resgate

Hamilton

Power

O Homem Invisível

The Old Guard

Trolls 2

COMÉDIA DO ANO

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

Sócias em Guerra

O Rei de Staten Island

A Barraca do Beijo 2

Um Crime Para Dois

A Missy Errada

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você

Bill & Ted: Encare a Música

FILME DE AÇÃO DO ANO

Bad Boys Para Sempre

Aves de Rapina

Bloodshot

Resgate

Mulan

Power

Tenet

The Old Guard

MELHOR DRAMA

Hamilton

Mentiras Perigosas

Greyhound: Na Mira do Inimigo

Enquanto Estivermos Juntos

O Homem Invisível

A Batida Perfeita

A Fotografia

O Caminho de Volta

FILME FAMILIAR DO ANO

Dolittle

Aprendiz de Espiã

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Scooby! O Filme

Sonic, O Filme

O Chamado da Floresta

Os Irmãos Willoughby

Trolls 2

ASTRO DE CINEMA DO ANO

Chris Hemsworth (Resgate)

Jamie Foxx (Power)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Mark Wahlberg (Troco em Dobro)

Robert Downey Jr. (Dolittle)

Tom Hanks (Greyhound: Na Mira do Inimigo)

Vin Diesel (Bloodshot)

Will Smith (Bad Boys Para Sempre)

ATRIZ DE CINEMA DO ANO

Camila Mendes (Mentiras Perigosas)

Charlize Theron (The Old Guard)

Elisabeth Moss (O Homem Invisível)

Issa Rae (Um Crime Para Dois)

Margot Robbie (Aves de Rapina)

Salma Hayek (Sócias em Guerra)

Tiffany Haddish (Socias em Guerra)

Vanessa Hudgens (Bad Boys Para Sempre)

ATUAÇÃO DRAMÁTICA DO ANO

Ben Affleck (O Caminho de Volta)

Elisabeth Moss (Homem Invisível)

Issa Rae (A Fotografia)

KJ Apa (Enquanto Estivermos Juntos)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Russell Crowe (Fúria Incontrolável)

Tom Hanks (Greyhound)

Tracee Ellis Ross (A Batida Perfeita)

ATUAÇÃO CÔMICA DO ANO

David Spade (A Missy Errada)

Issa Rae (Um Crime Para Dois)

Joey King (Barraca do Beijo 2)

Keanu Reeves (Bill & Ted 3)

Noah Centineo (Para Todos os Garotos 2)

Pete Davidson (Rei de Staten Island)

Salma Hayek (Sócias em Guerra)

Will Ferrell (Festival Eurovision da Canção)

ATUAÇÃO EM FILME DE AÇÃO

Charlize Theron (The Old Guard)

Chris Hemsworth (Resgate)

Jamie Foxx (Power)

John David Washington (Tenet)

Margot Robbie (Aves de Rapina)

Vanessa Hudgens (Bad Boys Para Sempre)

Vin Diesel (Bloodshot)

Will Smith (Bad Boys Para Sempre)

SÉRIE DO ANO

Grey’s Anatomy

Eu Nunca…

Outer Banks

The Bachelor

The Masked Singer

The Last Dance

This Is Us

Tiger King

SÉRIE DRAMÁTICA DO ANO

Grey’s Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Outer Banks

Ozark

Power

Riverdale

The Walking Dead

This Is Us

SÉRIE CÔMICA DO ANO

Disque Amiga Para Matar

Grown-Ish

Insecure

Modern Family

Eu Nunca…

Saturday Night Live

Schitt’s Creek

The Good Place

REALITY SHOW DO ANO

90 Day Fiancé: Happily Ever After?

Keeping Up with the Kardashians

Love & Hip Hop: New York

Casamento às Cegas

The Real Housewives of Atlanta

The Real Housewives of Beverly Hills

Below Deck: Mediterranean

Queer Eye

REALITY DE COMPETIÇÃO DO ANO

American Idol

America’s Got Talent

Top Chef

RuPaul’s Drag Race

The Bachelor

The Challenge: Total Madness

The Masked Singer

The Voice

ASTRO DE TV DO ANO

Chase Stokes (Outer Banks)

Cole Sprouse (Riverdale)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Jason Bateman (Ozark)

Jesse Williams (Grey’s Anatomy)

Norman Reedus (The Walking Dead)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (Space Force)

ATRIZ DE TV DO ANO

Christina Applegate (Disque Amiga Para Matar)

Danai Gurira (The Walking Dead)

Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy)

Lili Reinhart (Riverdale)

Mandy Moore (This Is Us)

Mariska Hargitay (Law & Order: Special Victims Unit)

Sandra Oh (Killing Eve)

Sofia Vergara (Modern Family)

ATUAÇÃO DRAMÁTICA DE TV DO ANO

Cole Sprouse (Riverdale)

Chase Stokes (Outer Banks)

Danai Gurira (The Walking Dead)

Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy)

Mandy Moore (This Is Us)

Mariska Hargitay (Law & Order: Special Victims Unit)

Sandra Oh (Killing Eve)

Sterling K. Brown (This Is Us)

ATUAÇÃO CÔMICA DE TV DO ANO

Christina Applegate (Disque Amiga Para Matar)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Issa Rae (Insecure)

Jameela Jamil (The Good Place)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Kristen Bell (The Good Place)

Sofia Vergara (Modern Family)

Yara Shahidi (Grown-ish)

TALK SHOW DIÁRIO DO ANO

Good Morning America

Live With Kelly & Ryan

Red Table Talk

The Ellen DeGeneres Show

The Kelly Clarkson Show

The View

The Wendy Williams Show

Today

TALK SHOW NOTURNO DO ANO

Watch What Happens Live With Andy Cohen

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Daily Show with Trevor Noah

The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon